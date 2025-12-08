Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase

Sezonul mult sub așteptări pe care îl traversează Livepool e pe cale să facă prima victimă. Ceea ce era de așteptat. Surpriza însă vine în privința celui care va fi „decapitat“.

Mulți ar fi fost dispuși să parieze că managerul Arne Slot va fi cel care își va face primul bagajele, așa cum se întâmplă în cazul tuturor echipelor în criză. Datele problemei s-au schimbat însă radical, după interviul exploziv al lui Mohamed Salah (33 de ani) de sâmbătă.

La câteva ore după răbufnirea egipteanului, a și apărut următoarea sa destinație, afacerea urmând să se încheie în fereastra de transferuri din ianuarie, după cum Sport.ro a arătat aici.

