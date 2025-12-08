Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase

Sezonul mult sub așteptări pe care îl traversează Livepool e pe cale să facă prima victimă. Ceea ce era de așteptat. Surpriza însă vine în privința celui care va fi „decapitat“.
Mulți ar fi fost dispuși să parieze că managerul Arne Slot va fi cel care își va face primul bagajele, așa cum se întâmplă în cazul tuturor echipelor în criză. Datele problemei s-au schimbat însă radical, după interviul exploziv al lui Mohamed Salah (33 de ani) de sâmbătă.
La câteva ore după răbufnirea egipteanului, a și apărut următoarea sa destinație, afacerea urmând să se încheie în fereastra de transferuri din ianuarie, după cum Sport.ro a arătat aici.
Liverpool s-a mișcat repede: îl aduce pe Rodrygo de la Real Madrid
Având în vedere că Liverpool s-a aliat cu Arne Slot împotriva lui Salah, zilele lui Mo pe Anfield sunt numărate. În acest context, clubul pregătește deja înlocuirea starului egiptean, după aventura sa de 8 ani la Livepool.
Potrivit informațiilor din presa spaniolă, starul pe care a pus ochii Liverpool, pentru a-l înlocui pe Salah, e brazilianul Rodrygo (foto sus, 24 de ani) de la Real Madrid. La actuala sa echipă, Rodrygo e în dizgrația antrenorului Xabi Alonso. Sosirea lui Rodrygo pe Anfield era în cărți, încă de la începutul anului 2025. De brazilianul Realului s-a interesat, la un moment dat, și Manchester City, însă cluburile n-au ajuns la un acord financiar pentru realizarea transferului.
Acum, Real cere aproximativ 70 de milioane de euro pentru a-l vinde pe Rodrygo. Acesta a sosit, la Madrid, în 2019, de la Santos, în schimbul sumei de 45 de milioane de euro. De când joacă la Real, Rodrygo și-a trecut în cont 286 de meciuri, 68 de goluri și 53 de pase de gol.