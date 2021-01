Numai RONALDO i-o mai dadea asa lui Branescu! Gol galactic pentru Morutan, jucatorul de la care Becali asteapta un SAC de milioane

FCSB a jucat impotriva lui Poli Iasi, pe Arena Nationala.

Olimpiu Morutan a revenit dupa o accidentare, iar sambata seara a jucat primul meci oficial din 2021. Fostul mijlocas de la Botosani a fost introdus de catre Toni Petrea pe teren in minutul 47, in locul lui Sut.

Morutan si-a pus imediat amprenta asupra jocului, iar dupa mai multe faze bune, a reusit sa o puna in avantaj pe FCSB. In minutul 57, mijlocasul ros-albastrilor a primit un balon in afara careului, Moritan a sutat puternic, iar mingea s-a dus spre vinclul portii.

In cele 16 meciuri jucate in toate competiile pentru FCSB in acest sezon, Morutan a reusit sa inscrie 3 goluri si a oferit 10 pase decisive.

Branescu a fost sub contract cu Juventus pana in vara si putea sa-si prelungeasca intelegerea cu supercampioana din Serie A, dar a refuzat propunerea. Branescu a motivat ca si-a dorit sa nu mai fie imprumutat de Juve, cum s-a intamplat in ultimii ani, si sa-si construiasca o cariera de unul singur.