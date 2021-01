FCSB - Poli Iasi, LIVE TEXT de la ora 20:15 | In primul meci fara Dennis Man, FCSB vrea revansa dupa infrangerea de COSMAR din tur! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ultimul meci al zilei in Liga 1 le pune fata in fata pe FCSB si Poli Iasi.

Cele doua echipe sunt despartite, dupa 19 etape, de 27 de puncte. Ros-albastrii sunt lideri cu 42 de puncte, in timp ce Poli Iasi este pe ultimul loc al clasamentului, avand doar 15 puncte.

FCSB este neinvinsa de 6 etape in Liga 1, obtinand in meciurile disputate in acest an doua victorii si doua remize.

De cealalta parte, Poli Iasi a remizat cu Chindia Targoviste in prima partida din 2021, in celelalte 3 meciuri fiind invinsa de FC Botosani (0-1), Gaz Metan (1-2) si UTA Arad (1-2).

De altfel, iesenii s-au despartit in aceasta saptamana de antrenorul Daniel Pancu, iar tehnicianul celor de la FCSB, Toni Petrea, este convins ca jucatorii vor incerca sa ii demonstreze ceva noului antrenor in fata liderului din clasament:

"Intalnim o echipa care se lupta sa se salveze de la retrogradare, care nu are nimic de pierdut. Cu siguranta vor incerca sa se inchida foarte bine, sa ne blocheze si sa speculeze orice ocazie de atac.

Trebuie sa fim concentrati pe toata durata partidei si sa decidem soarta meciului cat mai repede. Avem nevoie de o posesie si o circulatie buna a mingii pentru a putea desface cat mai repede apararea adversa.

Ambitia jucatorilor de la Iasi va fi una destul de mare. Asteapta un nou antrenor si vor sa dovedeasca ca sunt jucatori de valoare si ca merita sa fie in lot si cred ca vor fi foarte motivati", a declarat Petrea la conferinta de presa dinaintea partidei.

In partida din turul campionatului, FCSB a suferit la Iasi cea mai dura infrangere din acest sezon, scor 2-5. Victoria lui Poli Iasi a fost obtinuta prin golurile lui Passaglia, Calcan si Cristea, care a reusit un hattrick, in timp ce Istrate si Tanase au inscris pentru ros-albastri.

Meciul dintre FCSB si Poli Iasi este programat de la ora 20:15

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Radunovici - Olaru, Simion, Tanase - Oct. Popescu, Vukusici, Coman

Poli Iasi: Branescu - Cana, Frasinescu, Baxevanos, Busu - Flores, Mihalache, Passaglia - Onea, Djuranovici, Mensah