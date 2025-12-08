Fundașul central este dorit de Mircea Lucescu la prima reprezentativă a României, însă fotbalistul de la Alanyaspor ar prefera să dea curs unei convocări la naționala Turciei.

Umit Akdag, OUT din meciul cu Antalyaspor

Rămâne însă de văzut dacă turcii îl vor convoca la echipa națională sau dacă, în cele din urmă, Umit Akdag va alege să reprezinte România, țară pe care a reprezentat-o și la tineret.

Între timp, presa turcă a anunțat că Umit Akdag este dorit la Trabzonspor, club care are nevoie să înregimenteze jucători de naționalitate turcă pentru a respecta regulile federației.

În ultimul meci disputat de Alanyaspor, partida din Cupa Turciei, cu cei de la Corum, scor 5-0, Umit Akdag a acuzat probleme musculare și a părăsit terenul în minutul 30. Înaintea meciului cu Antalyaspor, turcii au anunțat că Umit Akdag nu va fi disponibil în lotul echipei lui Joao Pereira.

Absența lui Umit Akdag nu are se pare nicio legătură cu accidentarea din meciul cu Corum. Fundașul născut în România va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

”La Alanyaspor, jucătorul suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, Umit Akdag, precum și accidentații Janvier, Viana și Buluthan Bulut nu vor putea evolua în meciul cu Antalyaspor”, au scris cei de la sondakika.com.

