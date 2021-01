Vestea pe care fanii FCSB-ului voiau sa o auda! Toni Petrea a facut ANUNTUL despre starea lui Morutan si Nedelcu! Cand vor reveni pe teren

Antrenorul FCSB-ului a vorbit in cadrul unei conferinte de presa online despre starea accidentatilor Morutan si Nedelcu.

FCSB va juca urmatorul meci din campionat impotriva lui FC Arges, marti, de la 19:45. Tehnicianul echipei patronate de Gigi Becali sustine ca atat Morutan cat si Nedelcu sunt in stare buna si au intrat in programul normal de antrenament al echipei, iar meciul viitor ar urma sa fie inclusi in lot.

"Avem un meci de campionat dificil, cu un adversar care e intr-o revenire de forma si neinvins in acest debut de retur. Au castigat ultimul meci in deplasare pe final, asa s-a intamplat si la Botosani.



Asta inseamna ca sunt o echipa organizata, care alearga foarte mult, disciplinata si foarte periculoasa la fazele fixe, cu finaluri de meci foarte bune, asta inseamna ca sunt destul de bine pregatiti fizic. Noua nu ne ramane decat sa incercam sa ne facem jocul nostru ofensiv si sa cautam sa marcam si sa castigam acest joc.

Principala preocupare, in aceasta perioada, este refacerea jucatorilor dupa meciuri. Programul de antrenament ni-l facem in asa masura incat jucatorii sa fie suta la suta apti la ora jocului.

Momentan suntem bine, de azi au intrat in programul echipei Morutan si Nedelcu. Probabil de la meciul viitor vor face parte din lot", a spus Toni Petrea.

Antrenorul ros-albastrilor a dezvaluit ca a vorbit cu fiecare jucator separat pentru a afla cat de obosit este. Toni Petrea a dorit sa stie pe cine poate conta in meciul cu FC Arges.

"Avem discutii individuale si cu jucatorii, vreau sa stiu gradul lor de oboseala dupa aceste jocuri si vom decide pana la ora jocului. Sper sa luam cea mai buna decizie si sa trimitem primul 11 cel mai potrivit, la momentul respecitv", a declarat managerul de la FSCB.