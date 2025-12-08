Veste teribilă pentru fotbalul românesc, în această dimineață. Pentru că s-a aflat că Ioan Sdrobiș, un nume cu „greutate“ în lumea sportului-rege de la noi, s-a stins la 79 de ani.

Potrivit unupetrotus.ro, informația a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul Viitorului Onești, omul care i-a fost aproape lui Sdrobiș, în ultimii ani din viața sa. „Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!“, a transmis Fudulache.

Ca antrenor, Ioan Sdrobiș a pregătit o serie de formații importante din fotbalul nostru, precum Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani sau FC Vaslui. Cea mai bună perioadă a avut-o însă, la CSM Reșița. Pe banca acestei formații a și obținut cele mai spectaculoase rezultate, inclusiv la nivelul primei ligi.

L-a descoperit pe Chivu, dar Cristi l-a dezamăgit

De numele lui Ioan Sdrobiș se leagă o realizare imensă cu care a contribuit la fotbalul nostru: descoperirea și promovarea lui Cristi Chivu, la CSM Reșița, unde fostul căpitan al tricolorilor a evoluat, în perioada 1997-1998. Doar că, ulterior, odată cu trecerea anilor, relațiile Sdrobiș - Chivu s-au răcit de tot.

„Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el“, spunea, anul trecut, regretatul antrenor, dezamăgit că fostul său elev l-a ignorat, după ce a devenit o vedetă.

Un aprig contestatar al lui Mircea Lucescu

Cu multiple probleme de sănătate, în ultimii ani, și ieșit din prim-planul fotbalului românesc, Ioan Sdrobiș mai era căutat de jurnaliști foarte rar. Și, de cele mai multe ori, subiectele de discuții erau legate ba de Chivu, ba de Mircea Lucescu, oameni cu care „Părintele“ avea o relație proastă.

Tot anul trecut, Sdrobiș, un aprig contestatar al lui „Il Luce“, pe care l-a acuzat ca fiind implicat în culisele întunecate ale fotbalului românesc, a pus tunurile pe actualul selecționer.

„Acum, să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. Știu că e greu, că e orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească. Bun, acum să-l vedem cum scoate echipa din acestă stare. E la vârsta la care poate să facă și să-și facă o analiză clară, din meserie, din experiență. Nu pot eu acum să mă apuc să dau cu pietre. A, dacă nu califică echipa din grupa asta (n.r. - la Mondiale), atunci e altceva, o să spun ce cred. Dar, deocamdată, aștept să văd o reacție din partea lui, din partea echipei. Cu bosniacii nu mi-a plăcut deloc ce am observat (n.r. - la înfrângerea de la București, scor 0-1). Mai avea poate și alte soluții, copii talentați, dar încă nu avem o generație puternică. Însă sunt alegerile lui și, cel puțin deocamdată, mă abțin să i le comentez“, a afirmat Sdrobiș într-una din ultimele sale ieșiri publice despre dușmanul său de o viață, Mircea Lucescu.

