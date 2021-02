"Nu pot sa cred ca arbitrul nu a vazut penalty-ul ala!" Ouzounidis nu-si explica decizia lui Istvan Kovacs! Ce a spus dupa Chindia 1-0 Craiova

Grecul Ouzounidis a pierdut primul joc de la venirea pe banca CS Universitatea Craiova.

Ouzounidis spune ca e multumit cu efortul jucatorilor sai, dar nu intelege eroarea facuta de Istvan Kovacs in minutul 56, cand a ignorat un sut trimis de Dulca in piciorul lui Andrei Ivan.

"In meciurile de genul asta, micile detalii fac diferenta. Am avut un penalty clar. Nu pot sa cred ca arbitrul n-a vazut. Dupa penalty-ul ratat, am luat un gol usor. Jucatorii mei au jucat, au incercat. Continuam! E un rezultat rau, dar mergem mai departe.

Echipa nu arata inca asa cum vreau, dar avem rabdare, trebuie sa fim calmi. Trebuie sa vedem ce greseli am facut, marti avem alt meci, tot cu Chindia, si acolo nu mai avem alta sansa. E un meci de Cupa si trebuie sa vedem cum il castigam", a spus Ouzounidis la Digisport.