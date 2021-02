Anuntul pe care Becali nu voia sa il auda! Jucatorul pe care FCSB si Craiova il vor nu are planuri de plecare de la clubul pentru care evolueaza 

Cephas Malele (27 ani) face senzatie in primul sau sezon in Liga 1!

Atacantul adus in toamna, liber de contract, de la Oliveirense a impresionat in primele meciuri pentru FC Arges. Malele a inscris in ultima etapa cu Voluntari si a ajuns la 7 goluri reusite in acest sezon, fiind pe locul 7 in clasamentul golgheterilor.

Jucatorul de nationalitate elvetiana are contract pana la finalul sezonului cu nou-promovata, iar cluburi precum FCSB si Universitatea Craiova ar fi incercat deja sa il convinga pentru un transfer.

Cu toate astea, Andrei Prepelita a dezvaluit intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" ca atacantul isi doreste sa ramana la Arges in continuare, lasand sa se inteleaga ca isi va prelungi contractul.

"Malele este un golgheter, vorbeam cu el inainte de meci ca trebuie sa dea gol, nu mai daduse de cateva etape, ma bucur ca a inscris.

Ne ajuta foarte mult si cred ca ne va ajuta si pe viitor, pentru ca se simte foarte bine alaturi de noi si va ramane aici", a spus Prepelita la PRO X.

Antrenorul lui Arges a vorbit si despre Cristi Dumitru, jucator imprumutat de la FCSB pana la finalul sezonului, care si-a castigat postul de titular in echipa, iar in meciul cu Voluntari a fost aproape de un gol spectaculos.

"Cristi Dumitru este imprumutat, la vara se va termina imprumutul si valoarea ii permite sa joace, nu datorita regulii U21", a adaugat fostul jucator.