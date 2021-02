Reactia lui Ouzounidis dupa ce a obtinut PRIMA VICTORIE pe banca Universitatii Craiova! Ce l-a nemultumit pe antrenorul grec

Universitatea Craiova s-a impus in meciul cu Hermannstadt, 1-0.

Alexandru Cicaldau a inscris singurul gol al meciului, in minutul 33, cu o executie superba din lovitura libera. Oltenii au dominat in prima repriza, insa in cea de-a doua parte jucatorii lui Ouzounidis au incercat sa mentina tabela inctacta.

Antrenorul grec a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei sale, aratandu-se multumit de prima repriza. Cu toate astea, Ouzounidis le-a reprosat jucatorilor sai prestatia din cea de-a doua parte, insa a declarat ca mai sunt lucruri pe care trebuie sa le imbunatateasca la echipa.

"Cel mai important a fost ca am obtinut primele 3 puncte. Sunt multumit de cum am jucat in prima repriza, am facut ce am pregatit la antrenamente, sunt multumit de scor.

Am incercat sa inchidem meciul, trebuie sa continuam sa jucam mai mult. Putem sa inscriem mai mult, nu putem schimba totul intr-o zi. Ramanem cu prestatia din prima repriza.

Desigur ca filosofia mea e sa jucam rapid, suntem o echipa mare, vrem sa avem o posesie buna, nu vrem sa le dam adversarilor ocazia de a crede in sansa lor.

Vreau sa schimb cateva lucruri, nu e usor sa schimbi totul direct, lucram zilnic anumite aspecte ale jocului, dar avem nevoie de timp ca sa jucam asa cum imi doresc. Nu e bine pentru noi ca adversarul sa aiba mingea si sa isi creeze ocazii", a spus Ouzounidis la finalul meciului.