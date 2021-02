Chindia - Craiova, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Neinvinsa in 2021, Craiova are nevoie de o victorie pentru a tine aproape de FCSB si CFR! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ultimul meci al zilei le pune fata in fata pe Chindia Targoviste si Universitatea Craiova.

Inaintea acestei partide, echipa lui Emil Sandoi este pe locul 9, cu 29 de puncte, in timp ce Craiova ocupa a treia pozitie a clasamentului, cu 47 de puncte, cu 4 mai putine decat echipele de pe primele doua locuri, FCSB si CFR Cluj.

Chindia Targoviste nu a mai castigat in Liga 1 de la finalul lunii ianuarie, cand trecea cu 2-1 de Academica Clinceni. De-atunci, jucatorii lui Sandoi au reusit doua remize, cu FC Hermannstadt (1-1) si UTA Arad (1-1) si au fost invinsi de CFR Cluj (0-1), FC Botosani (2-3), Gaz Metan (0-1) si FCSB (0-1).

De cealalta parte, Craiova este neinvinsa in 2021, oltenii reusind 3 victorii, cu Poli Iasi (3-0), Dinamo (1-0) si FC Hermannstadt (1-0), si 6 remize in etapele disputate in acest an.

In meciul tur, disputat la inceputul lunii noiembrie, Chindia Targoviste s-a impus cu 1-0 in Banie, in urma golului inscris din penalty de Popa, in minutul 30.

Partida dintre Chindia Targoviste si Universitatea Craiova este programata de la ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Iacob, Pitian, Dinu - Negut, Dulca, Serban, Dumitrascu - Popa, Florea

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor - Campanu, Cicaldau, Baiaram - Ivan