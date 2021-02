ULTIMA ORA! Craiova incearca sa dea o LOVITURA pe piata transferurilor! Golgheterul revelatiei Ligii 1 este dorit in Banie

Universitatea Craiova a pus ochii pe unul dintre cei mai in forma fotbalisti din Liga 1.

Echipa antrenata de Marinos Ouzounidis este interesata de atacantul lui FC Arges Cephas Malele, potrivit Gazetei Sporturilor. Fotbalistul elvetian cu origini angoleze a intrat in ultimele sase luni de contract, iar oltenii incearca sa il convinga sa semneze liber de contract si sa se alature echipei la sfarsitul sezonului.

Malele este una dintre revelatiile acestei stagiuni de Liga 1. Atacantul de 27 de ani a reusit sa inscrie 8 goluri in 18 meciuri in conditiile in care FC Arges nu este o echipa cu o forta ofensiva extraordinara.

Universitatea Craiova sufera in atac dupa accidentarea grava a golgheterului Koljic. Variantele de inlocuire pentru atacantul bosniac nu au dat un randament satisfacator, Mamut, Tudorie si Ivan reusind impreuna doar 5 goluri.

In acest context, Malele pare o varianta extrem de buna pentru a-i face concurenta lui Koljic in sezonul viitor. Pentru a-si creste sansele la titlu, Craiova are nevoie de o 'sursa' de goluri si in absenta lui Elvir Koljic.