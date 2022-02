Marinos Ouzounidis s-a înțeles cu noul club! Cu cine va semna fostul antrenor de la Universitatea Craiova

Antrenorul de 53 de ani a ajuns la un acord cu Al-Faisaly, după ce a fost demis de Universitatea Craiova la finalul sezonului trecut, pentru a i se face loc lui Laurențiu Reghecampf.

El ar urma să fie prezentat la echipă în cursul săptămânii următoare, anunță presa din Cipru. El va avea un obiectiv dificil, deoarece echipa este implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Contractul va fi valabil doar șase luni, însă se va prelungi automat dacă echipa va reuși să se salveze. Este prima experiență a lui Marinos Ouzounidis, după despărțirea de Universitatea Craiova, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa României.

Marinos Ouzounidis are trei trofee în palmares: cele două câștigate alături de Universitatea C raiova plus campionatul Cipriot, cucerit alături de APOEL Nicosia în 2007. Skoda Xanthi, AE Larisa, Iraklis, Platanias, Ergotelis, Panionios, Panathinaikos și AEK Atena sunt celelalte echipe din CV-ul său.

L-ar putea antrena pe Billel Omrani

Atacantul lui CFR Cluj, Billel Omrani, este dorit de Al-Faisaly. Rămas în ultimele șase luni de contract, acesta va avea de ales între FCSB, Ulsan Hyundai (Coreea de Sud), Konyaspor (Turcia) sau trupa din Arabia Saudită.