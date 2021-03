Inlocuitorul lui Coman n-a rezistat nicio repriza pe teren! Oaida n-a impresionat si a fost schimbat inainte de pauza cu Vukusic 

Toni Petrea n-a mai asteptat repriza secunda pentru a face primele modificari in echipa sa.

Antrenorul celor de la FCSB l-a scos de pe teren pe Oaida inca din minutul 37. In locul sau a fost trimis Vukusic, atacantul adus recent la echipa si care nu a reusit pana acum niciun gol in tricoul ros-albastrilor.

Oaida fusese ales sa il inlocuiasca pe Florinel Coman, care este suspendat pentru acest meci din cauza cumulului de cartonase galbene.

Fotbalistul a fost titular in doar 4 meciuri in acest sezon, inclusiv cel din aceasta seara, evoluand in 14 partide pentru FCSB.

Vukusic a adunat 5 aparitii in echipa lui Petrea de la transferul in Liga 1. Pana acum, meciul in care a fost cel mai mult pe teren a fost cel cu Academica Clinceni, in care a jucat 45 de minute.