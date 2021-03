Faza controversata in careul Mediasului! FCSB a cerut penalty dupa un duel intre Ovidiu Popescu si Velisar!

FCSB si Gaz Metan Medias s-au intalnit pe Arena Nationala in etapa a 26-a din Liga 1.

Dupa o prima repriza in care mediesenii au ratat 3 ocazii importante, echipa antrenata de Toni Petrea a iesit mai motivata de la vestiare si a inceput atacurile inca din debutul reprizei secunde.

In minutul 47 in careul oaspetilor a avut loc o faza controversata. Ovidiu Popescu a avut o urcare foarte buna in partea dreapta, a patruns in careu unde a cazut in urma unui duel cu Velisar.

Ros-albastrii au solicitat penalty, insa arbitrul Iulian Calin a considerat ca nu s-a petrecut nimic neregulamentar si a lasat jocul sa continue.