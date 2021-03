"E foarte multumit Gigi Becali dupa victoria asta!" :) Reactia lui Morutan dupa pasa de gol pe care i-a dat-o lui Tanase in prelungiri 

FCSB a castigat in prelungiri cu Gaz Metan, scor 1-0.

Dupa meci, Olimpiu Morutan, cel care i-a dat pasa de gol lui Tanase pentru singura reusita a meciului, a spus ca este sigur de faptul ca Gigi Becali este multumit dupa victoria din aceasta seara.

"Stiam ca o sa ne astepte un meci foarte greu. V-am spus ca orice echipa vine sa castige impotriva noastra.

A fost o victorie muncita, ne bucuram ca am castigat, nu conteaza scorul, conteaza cele trei puncte. Important e sa castigam fiecare meci. Fiecare isi da viata pe teren si ma bucur ca suntem o echipa.

Eu zic ca este foarte multumit patronul dupa victoria asta.

Trebuie sa ai si putina sansa intr-un meci, nu conteaza cine are ocaziile mai mari, important e sa castigam. Nu ne uitam la CFR, important e sa ne facem treaba pe teren. O sa jucam meciul cu ei si o sa vedem atunci care e mai bun.

Sunt fericit ca imi ajut echipa, ca sunt cel mai bun pasator. Cu timpul o sa si marchez...

Dennis era un jucator foarte important pentru echipa, dar trebuie sa jucam si fara el. Echipa merge din ce in ce mai bine si o sa castigam meciurile", a spus Olimpiu Morutan dupa victoria cu Gaz Metan.

"Nu am jucat cum o faceam de obicei"



Andrei Miron a comentat si el partida cu Gaz Metan, aratandu-se suparat pe faptul ca echipa nu a reusit sa arate la fel de bine ca in meciurile trecute.

"E o victorie muncita, nu am jucat cum o faceam de obicei. E adevarat ca si adversarul ne-a pus probleme, dar suntem fericiti ca am reusit sa marcam intr-un final si sa castigam cele trei puncte.

Nu am fost concentrati, se mai intampla, dar sper sa nu se mai repete si sa jucam asa cum o faceam inainte. Mai sunt si meciuri de genul asta. Se intampla, e fotbal si adversarul, Gaz Metan, a fost o echipa buna.

Chiar daca n-am mai inscris atat de mult in ultima vreme, ma bucur ca n-am mai primit gol in ultimele 3 etape. O sa revina si Coman in forma in care era si o sa fie bine. Ne lipseste Man, era golgeterul echipei si e normal sa ii simtim lipsa. O sa jucam toate meciurile la victorie pentru ca vrem sa castigam campionatul", a declarat Miron la finalul partidei.