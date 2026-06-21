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Pancu a cerut, conducerea lucrează: transferul programat la Rapid

Adus în locul lui Costel Gâlcă în pauza competițională, Daniel Pancu (48 de ani) se confruntă cu primele probleme de personal după semnarea contractului cu Rapid. Noul antrenor al vișiniilor a aflat că-l va pierde pe Cristi Manea (28 de ani) pentru o perioadă importantă de timp și a transmis deja conducerii că mai are nevoie de un fundaș dreapta.

Accidentat pe finalul sezonului trecut, Manea are în continuare probleme la menisc, iar digisport.ro anunță că singura rezolvare e reprezentată de o operație care l-ar ține departe de teren până la două luni.

Dacă în zona ofensivă are prea multe opțiuni, "Pancone" se lovește acum de probleme în flancul drept al defensivei, unde-l mai are fit doar pe Răzvan Onea.