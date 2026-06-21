Pancu a cerut, conducerea lucrează: transferul programat la Rapid
Adus în locul lui Costel Gâlcă în pauza competițională, Daniel Pancu (48 de ani) se confruntă cu primele probleme de personal după semnarea contractului cu Rapid. Noul antrenor al vișiniilor a aflat că-l va pierde pe Cristi Manea (28 de ani) pentru o perioadă importantă de timp și a transmis deja conducerii că mai are nevoie de un fundaș dreapta.
Accidentat pe finalul sezonului trecut, Manea are în continuare probleme la menisc, iar digisport.ro anunță că singura rezolvare e reprezentată de o operație care l-ar ține departe de teren până la două luni.
Dacă în zona ofensivă are prea multe opțiuni, "Pancone" se lovește acum de probleme în flancul drept al defensivei, unde-l mai are fit doar pe Răzvan Onea.
Șucu și Angelescu, obligați să transfere
Cum Borza și Sălceanu pot juca doar în partea stângă a apărării, o soluție de avarie ar fi trecerea lui Denis Ciobotariu fundaș dreapta. Însă Pancu nu agreează ideea, preferând să-l păstreze pe fiul lui Liviu Ciobotariu în centrul apărării, unde se va lupta cu Pașcanu și Kramer pentru unul dintre cele două posturi de titular.
Până acum, Rapid i-a adus pe Bubanja (mijlocaș central defensiv) și Kamara (aripă stânga), iar pe masa lui Șucu și Angelescu a aterizat ca prioritate și găsirea unui nou fundaș dreapta. Din informațiile Sport.ro, departamentul de scouting al Rapidului lucrează deja pentru a înainta o listă cu propuneri spre Pancu și board, studiind inclusiv piața din Italia pe ruta Răzvan Raț - Marius Bilașco.
Pe lângă aducerea unui lateral, Rapidul e în continuare în căutarea a două vârfuri de careu, a unui număr zece și a unui fundaș central care să-i ofere antrenorului o soluție în plus.
Pentru Manea, vestea operației vine cum nu se poate mai prost, după un sezon trecut în care s-a mai confruntat cu o accidentare, a fost aproape de plecarea în Turcia și a dispărut din echipă în a doua jumătate a play-off-ului. Acum, fostul internațional va rata perioada esențială de pregătire și va fi evaluat de Pancu abia după recuperare.