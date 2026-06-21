EXCLUSIV Pancu a cerut, conducerea lucrează: transferul programat la Rapid

Pancu a cerut, conducerea lucrează: transferul programat la Rapid Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mutări la Rapid. Echipa din Giulești are planuri mari.

TAGS:
Daniel PancuRapidCristi Maneatransferuri rapid
Din articol

Antrenament Rapid, cu Daniel Pancu - GALERIE FOTO

Imagini: Sport Pictures

  • Reunire rapid bucuresti 15062026 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pancu a cerut, conducerea lucrează: transferul programat la Rapid

Adus în locul lui Costel Gâlcă în pauza competițională, Daniel Pancu (48 de ani) se confruntă cu primele probleme de personal după semnarea contractului cu Rapid. Noul antrenor al vișiniilor a aflat că-l va pierde pe Cristi Manea (28 de ani) pentru o perioadă importantă de timp și a transmis deja conducerii că mai are nevoie de un fundaș dreapta.

Accidentat pe finalul sezonului trecut, Manea are în continuare probleme la menisc, iar digisport.ro anunță că singura rezolvare e reprezentată de o operație care l-ar ține departe de teren până la două luni. 

Dacă în zona ofensivă are prea multe opțiuni, "Pancone" se lovește acum de probleme în flancul drept al defensivei, unde-l mai are fit doar pe Răzvan Onea.

Șucu și Angelescu, obligați să transfere

Cum Borza și Sălceanu pot juca doar în partea stângă a apărării, o soluție de avarie ar fi trecerea lui Denis Ciobotariu fundaș dreapta. Însă Pancu nu agreează ideea, preferând să-l păstreze pe fiul lui Liviu Ciobotariu în centrul apărării, unde se va lupta cu Pașcanu și Kramer pentru unul dintre cele două posturi de titular.

Până acum, Rapid i-a adus pe Bubanja (mijlocaș central defensiv) și Kamara (aripă stânga), iar pe masa lui Șucu și Angelescu a aterizat ca prioritate și găsirea unui nou fundaș dreapta. Din informațiile Sport.ro, departamentul de scouting al Rapidului lucrează deja pentru a înainta o listă cu propuneri spre Pancu și board, studiind inclusiv piața din Italia pe ruta Răzvan Raț - Marius Bilașco.

Pe lângă aducerea unui lateral, Rapidul e în continuare în căutarea a două vârfuri de careu, a unui număr zece și a unui fundaș central care să-i ofere antrenorului o soluție în plus.

Pentru Manea, vestea operației vine cum nu se poate mai prost, după un sezon trecut în care s-a mai confruntat cu o accidentare, a fost aproape de plecarea în Turcia și a dispărut din echipă în a doua jumătate a play-off-ului. Acum, fostul internațional va rata perioada esențială de pregătire și va fi evaluat de Pancu abia după recuperare.

Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul
Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul
ARTICOLE PE SUBIECT
Daniel Pancu, dat pe spate de fotbalistul Rapidului: „E ceva special”
Daniel Pancu, dat pe spate de fotbalistul Rapidului: „E ceva special”
Daniel Pancu scoate o vedetă din teren la Rapid: ”Unul dintre ei doi va fi pe bancă”
Daniel Pancu scoate o vedetă din teren la Rapid: ”Unul dintre ei doi va fi pe bancă”
Basarab Panduru l-a lăudat pe noul tehnician al echipei din Superliga: „O să avem un antrenor de mare clasă”
Basarab Panduru l-a lăudat pe noul tehnician al echipei din Superliga: „O să avem un antrenor de mare clasă”
ULTIMELE STIRI
Superba Emma Zapletalova a făcut show la Doha și rămâne neînvinsă la 400 m garduri!
Superba Emma Zapletalova a făcut show la Doha și rămâne neînvinsă la 400 m garduri!
Germania - Coasta de Fildeș 2-1 | Undav este eroul nemților! Echipa lui Julian Nagelsmann s-a calificat din grupă
Germania - Coasta de Fildeș 2-1 | Undav este eroul nemților! Echipa lui Julian Nagelsmann s-a calificat din grupă
Lovitură pentru Brazilia! Verdictul primit de Raphinha după accidentarea de la Campionatul Mondial
Lovitură pentru Brazilia! Verdictul primit de Raphinha după accidentarea de la Campionatul Mondial
Ronald Koeman, declarație neașteptată după ce Olanda a călcat-o în picioare pe Suedia
Ronald Koeman, declarație neașteptată după ce Olanda a călcat-o în picioare pe Suedia
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”

Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat

Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Superba Emma Zapletalova a făcut show la Doha și rămâne neînvinsă la 400 m garduri!
Superba Emma Zapletalova a făcut show la Doha și rămâne neînvinsă la 400 m garduri!
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Marius Niculae s-a interesat de Nuno Campos și a aflat un detaliu important: „Mi-am luat și eu informații”
Marius Niculae s-a interesat de Nuno Campos și a aflat un detaliu important: „Mi-am luat și eu informații”
FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: "El nu prea cred că o să vină"
FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: "El nu prea cred că o să vină"
Lovitură pentru Brazilia! Verdictul primit de Raphinha după accidentarea de la Campionatul Mondial
Lovitură pentru Brazilia! Verdictul primit de Raphinha după accidentarea de la Campionatul Mondial
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
Neil Lennon, distrus după debut: "Rapid se luptă la retrogradare așa! Îl omori pe Rrahmani și pe Manea îl scoți din fotbal"
Neil Lennon, distrus după debut: "Rapid se luptă la retrogradare așa! Îl omori pe Rrahmani și pe Manea îl scoți din fotbal"
CITESTE SI
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

stirileprotv Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

stirileprotv Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

stirileprotv Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!