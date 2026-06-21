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În căldura şi umiditatea din Golf, trei performanţe mondiale ale anului, în probele de 400 m garduri feminin, triplu salt masculin şi feminin, au fost îmbunătăţite, vineri, în cadrul reuniunii atletice internaţionale de la Doha, unde puținele nume mari precum Cordell Tinch (110 m garduri) şi Emmanouil Karalis (săritul cu prăjina) s-au impus însă fără a impresiona, informează AFP.

Iniţial programată pentru începutul lunii mai ca eveniment de deschidere al sezonului din circuitul Ligii de Diamant, reuniunea de la Doha fusese amânată din cauza războiului din Orientul Mijlociu, iar puţine vedete sportive importante au fost prezente vineri, în ciuda condiţiilor (căldură şi umiditate) propice unor performanţe notabile.

Slovaca beneficiază și de absențele ”reginelor” Sydney McLaughlin-Levrone și Femke Bol

Neînvinsă la 400 m garduri în acest sezon, la începutul unei veri marcate de absenţele celor două regine ale disciplinei, Sydney McLaughlin-Levrone (însărcinată) şi Femke Bol (trecută la 800 m), slovaca Emma Zapletalova a impresionat din nou, câştigând în 52 sec. 30/100.

Sportiva în vârstă de 26 de ani şi-a îmbunătăţit astfel recordul personal (52,58), care era deja cea mai bună performanţă din lume din acest an.

La fel ca Zapletalova, portughezul Pedro Pichardo şi cubaneza Davisleydi Velazco au îmbunătăţit şi ei cele mai bune performanţe mondiale ale anului la disciplina lor: triplul salt.

La începutul competiţiei, Velazco a sărit 15,13 metri, depăşindu-şi recordul personal şi sărind peste 15 metri pentru prima dată.

La masculin, Pichardo a urmat exemplul cu o săritură de 17,71 metri, o nouă cea mai bună performanţă mondială, chiar înaintea jamaicanului Jordan Scott (17,69 m) şi a algerianului Yasser Mohammed Triki (17,69 m).

Un alt cap de afiş al reuniunii, săritorul cu prăjina Emmanouil Karalis, a câştigat trecând peste ştacheta înălţată la 5,92 m, înainte de a rata la 6,02 m.

Rezultate consemnate în reuniunea atletică Diamond League de la Doha

MASCULIN

200 m:

1. Sinesipho Dambile (Africa de Sud) 19.74

2. Makanakaishe Charamba (Zimbabwe) 19.88

3. Alexander Ogando (Rep. Dominicană) 19.96

110 m garduri:

1. Cordell Tinch (SUA) 13.23

2. Asier Martinez (Spania) 13.27

3. Thomas Wilkes (Franţa) 13.28

3.000 m obstacole:

1. Soufiane Elbakkali (Maroc) 8:09.28

2. Samuel Firewu (Etiopia) 8:10.44

3. Daniel Arce (Spania) 8:13.35

Înălţime:

1. Matteo Sioli (Italia 2,29 m

2. Mutaz Essa Barshim (Qatar) 2,27

3. Olen Doroshchuk (Ucraina) 2,24

Triplu salt:

1. Pedro Pablo Pichardo (Portugalia) 17,71 m

2. Jordan Scott (Jamaica) 17,69

3. Yasser Triki (Algeria) 17,67

Prăjină:

1. Emmanouil Karalis (Grecia) 5,92 m

2. Chris Nilsen (SUA) 5,92

3. Sondre Guttormsen (Norvegia) 5,92

Suliţă:

1. Rumesh Tharanga Pathirage (Sri Lanka) 88,68 m

2. Anderson Peters (Granada) 86,38

3. Curtis Thompson (SUA) 85,99

FEMININ

100 m:

1. Kemba Nelson (Jamaica) 10.88

2. Zaynab Dosso (Italia) 11.01

3. Patrizia Van Der Weken (Luxemburg) 11.05

400 m:

1. Marileidy Paulino (Rep. Dominicană) 48.91

2. Natalia Kaczmarek (Polonia) 50.10

3. Roxana Gomez (Cuba) 50.23

800 m:

1. Addison Wiley (SUA) 1:57.98

2. Tsige Duguma Gemechu (Etiopia) 1:58.08

3. Halima Nakaayi (Uganda) 1:58.41

1500 m:

1. Haylom Birke (Etopia) 3:59.89

2. Saron Berhe (Etiopia) 4:02.61

3. Haregeweyni Kalayu (Etiopia) 4:03.56

5000 m:

1. Medina Eisa (Etiopia) 14:53.91

2. Likina Amebaw (Etiopia) 14:54.37

3. Marta Alemayo (Etiopia) 14:55.65

400 m garduri:

1. Emma Zapletalova (Slovacia) 52.30

2. Rushell Clayton (Jamaica) 53.05

3. Kemi Adekoya (Nigeria) 53.67

Triplu salt:

1. Davisleidis Velazco (Cuba) 15,13 m

2. Leyanis Perez (Cuba) 14,97

3. Saly Sarr (Senegal) 14,86

Agerpres