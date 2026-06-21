Golgheterul din Superliga, OUT. Clubul a făcut anunțul

Atacantul Dragoș Huiban , în vârstă de 36 de ani, și-a încheiat parcursul la Metaloglobus . Formația a transmis oficial despărțirea de fotbalistul său pe rețelele de socializare. Jucătorul a fost cel mai bun marcator al echipei în sezonul recent încheiat.

Un final de capitol la Metaloglobus

Reprezentanții clubului bucureștean i-au mulțumit fotbalistului pentru efortul depus printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Atacantul va rămâne o figură centrală în istoria recentă a echipei.

„Mulțumim, Dragoș Huiban!

Dragoș va rămâne pentru totdeauna parte din istoria Metaloglobus. A fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la cel mai important sezon din existența clubului și la realizarea unui obiectiv care părea, pentru mulți, imposibil.

În sezonul 2025-2026, Dragoș a evoluat în 39 de partide și a înscris 6 goluri, aducând experiență, determinare și echilibru într-un vestiar care a scris istorie. Momentul care va rămâne pentru totdeauna în memoria suporterilor este golul marcat în minutul 85 al meciului cu Poli Iași, victorie cu 1-0, reușită care a adus promovarea și i-a adus titlul de omul meciului.

Îți mulțumim pentru profesionalism, devotament și pentru contribuția importantă avută la această performanță istorică. Ai lăsat o amprentă puternică asupra acestui club și vei avea mereu un loc special în familia Metaloglobus.

Îți dorim mult succes în continuare, Dragoș!”, a transmis Metaloglobus pe contul oficial de Facebook.