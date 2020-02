Ce spune Mutu despre scandalul 'Masina de Peste' a lui Morutan si ce mesaj are pentru Becali

Mutu ii ia apararea stelistului Morutan, criticat dur de Becali dupa primele aparitii in meciurile oficiale din 2020.

"Si-a luat masina de peste, a dat 100 000 de euro pe ea si de atunci nu mai joaca nimic, nu vezi", si-a atacat Becali jucatorul.

Mutu ii transmite lui Becali ca masina nu e o problema in viata jucatorului si ii spune sa le mareasca tuturor salariile, astfel incat fiecare jucator sa-si permita luxul de a avea o asemenea bijuterie in garaj. :)

"Cat timp ramai cu picioarele pe pamant... Olimpiu mi se pare ca e un baiat care n-are probleme in privinta asta. E un tanar de 21 de ani, nu vad de ce n-ar avea voie sa-si ia o masina de 100 000 de euro din banii pe care i-a muncit. E un baiat echilibrat, am inteles ca are si niste investitii, bravo lui! Nici n-ar trebui sa discutam despre asta. Cred ca toti cei de la FCSB sunt bine platiti. Pentru a mentine un echilibru, trebuie sa-i aduci cam pe toti la acelasi nivel de castiguri. Ideea e ca societatea noastra a trecut peste astfel de lucruri. Erau lucruri pe care le pateam acum 20 de ani pentru ca ma dadeam cu gel. Acum nu cred ca exista vreun barbat care sa-si dea cu o crema sau cu un gel in par", a spus Mutu la PRO X.