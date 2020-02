BREAKING NEWS: Becali isi face PRAF jucatorii dupa 1-1 cu Chindia: "Am avut doi oameni in minus, iar Morutan e de pe alta PLANETA!" Coman, AFARA din echipa! Reactie de ultima ora

Becali isi face praf vedetele dupa 1-1 cu Chindia.

Patronul FCSB e dezamagit de Coman si Petre, jucatorii schimbati la pauza de Vintila. Becali lasa de inteles ca 'Mbappe' Coman va fi trecut pe banca pentru primul meci din play-off.

"N-am ce sa reprosez echipei. Atitudine au avut, au jucat... Asa cred eu, ca am jucat bine, dar n-am marcat al doilea gol. In afara de Florinel Coman, Tanase - sters, Petre - primul meci, n-ai ce sa zici. Gnohere... ", si-a inceput Becali discursul, apoi s-a dezlantuit la adresa jucatorilor:

"N-ai cum sa dai gol cand joci cu unul sau doi oameni in minus. Petre si Coman au fost in minus in prima repriza. Stai, ca Petre abia a venit, o sa-l mai vedem. O sa joace, o sa vedeti. Morutan parca e de pe alta planeta, nu mai e la fotbal. Fiecare raspunde pentru ce face in viata lui. De exemplu, Florinel vrea ca toata echipa sa joace pentru el. El nu intelege ca aici e joc de echipa. Nu intelege sa paseze, se gandeste cum se-nvarte acolo.... Are om de pasa, dar el vrea sa dribleze 2-3. Nu vrea sa fie altruist. Daca asa vrea el sa joace... e meseria mea, ce sa zic eu? Nu, e a lui. O sa stea pe banca si gata, ce sa facem? Asta e, pe el cred ca o sa iau eu banii. Pe el iau banii, stati linistiti. Daca joaca asa, nu mai iei nici macar un milion pe el! Nu comentam asta. Daca va sta pe banca, ii va veni mintea la cap. Asa cred!" (Digisport)

Adi Petre si Florinel Coman au fost schimbati de Vintila dupa primele 45 de minute. In locul lor au intrat Ovidiu Popescu si Gnohere.

"Schimbarile facute la pauza n-au fost bune!", a spus antrenorul Vintila dupa finalul jocului.