S-o vanda, sa n-o vanda? :) Ce il sfatuieste Florin Tanase pe Morutan dupa ce Becali l-a acuzat ca are "masina de peste"

Ros-albastrii s-au impus in meciul restant din etapa a 18-a cu Voluntari, scor 2-1, iar Florin Tanase a oferit declaratii imediat dupa. El e de parere ca punctele sunt cele mai importante, iar faptul ca echipa nu a inscris in inferioritate numerica il surprinde. In plus, Tanase i-a oferit un sfat lui Morutan, care a fost acuzat de Becali ca are o masina prea scumpa, "masina de peste".

"Ne interesau cele 3 puncte, suntem fericiti ca le-am obinut si ne-am apropiat acolo sus. Dupa infrangerea cu CFR am luat partea buna din acel meci si stim ce sa facem pe viitor. In fotbal se intampla sa si pierzi, dar a doua zi trebuie sa te gandesi la meciul urmator. Ma asteptam sa mai inscriem un gol in repriza a doua, dar din pacate nu am facut-o, nu stiu de ce... Nici ocazii nu prea am avut.

Morutan sa nu vanda masina! Sa demonstreze pe teren ca acea masina nu-l afecteaza", a declarat Tanase dupa meci.

Morutan detine un BMW Seria 8, al carui pret de catalog poate ajunge la 130.000 de euro, cu toate dotarile incluse.

FCSB s-a apropiat la 5 puncte de liderul CFR Cluj, cu 3 etape inaintea finalului sezonului regulat. Ros-albastrii mai au de jucat cu Clinceni (acasa), Dinamo (deplasare) si Chindia (acasa).