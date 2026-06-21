Mărturisirea surprinzătoare a fostului star de la Rapid: „Dacă nu era ea, renunțam”

Mărturisirea surprinzătoare a fostului star de la Rapid: „Dacă nu era ea, renunțam” Fotbal extern
SPORT.RO
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Florent Hasani, fostul jucător al giuleștenilor, a vorbit deschis despre episoadele dificile din cariera sa.

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Florent HasaniAmed SKHapoel Kfar SabaRapid
Din articol

Florent Hasani (29 de ani), atacantul născut la Vushtrri, a discutat recent despre momentele de cumpănă pe care le-a traversat în ultimii ani. Jucătorul, cotat în prezent la 900.000 de euro, a părăsit Rapid în sezonul 24/25. Într-o intervenție la televiziunea ATV Live, fotbalistul legitimat acum la Amed SK a recunoscut că forma slabă din perioada petrecută în România l-a afectat psihic extrem de mult, fiind salvat doar de sprijinul partenerei sale de viață.

„Dacă soția mea nu ar fi fost lângă mine, poate că m-aș fi lăsat de fotbal”, a transmis internaționalul kosovar.

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Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Florent Hasani (dreapta) e noul atacant al Rapidului / Foto: Imago Images.
Florent Hasani, atacantul transferat de Rapid / Foto: Facebook @FC Rapid 1923
Florent Hasani (FC Rapid 1923) / Foto - Getty Images
Florent Hasani (FC Rapid 1923) / Foto - Getty Images
Florent Hasani, atacantul transferat de Rapid / Foto: Facebook @FC Rapid 1923
Florent Hasani (FC Rapid 1923) / Foto - Getty Images
Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Borisav Burmaz, Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani, Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
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Teroarea din Israel și succesul din Turcia

Înainte de a juca în prima ligă din România, Hasani a evoluat în Israel, la Hapoel Kfar Saba. Acolo a trăit unele dintre cele mai terifiante zile din viața sa, rămânând blocat timp de aproximativ 10 zile după izbucnirea războiului, fără posibilitatea de a părăsi țara din cauza aeroporturilor închise. Spaima resimțită l-a făcut să pună mereu pe primul loc siguranța familiei sale, în detrimentul unor potențiale mutări la echipe mai mari.

„Aveam planuri de nuntă. Nu m-am gândit să îmi aduc familia într-o zonă de război și am luat decizia de a pleca”, a zis extrema dreaptă, care poate evolua și ca mijlocaș ofensiv.

Potrivit jurnaliștilor turci, soția sa, Dielza, a renunțat la cariera de profesor pentru a-l însoți și a se dedica în totalitate familiei. Liniștea de acasă s-a reflectat direct în performanțele sale recente de pe teren. Fostul golgheter din Kategoria Superiore a avut un sezon 2025-2026 excelent, bifând 37 de apariții, 18 goluri și 8 pase decisive pentru Amed SK în a doua ligă turcă.

„Obiectivul principal al clubului a fost Superliga și am reușit acest lucru”, a spus fotbalistul format de KF Vushtrria.

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