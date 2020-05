"Nu acceptam sa fim bataia de joc a nimanui!" Reactie DURA a lui Gica Popescu fata de regulile impuse pentru reluarea Ligii 1

Ministerul Tineretului si Sportului a emis un document prin care impunea dispozitii pentru cluburile de fotbal in vederea reluarii campionatului.

Printre regulile impuse de Ministerul Tineretului si Sportului in colaborare cu Ministerul Sanatatii, se afla si obligativitatea jucatorilor sa stea in izolare 14 zile inainte de revenirea la antrenamente. Ulterior, fiecare club este obligat sa aiba o baza sau un hotel, care urmeaza a fi folosite in regim exclusiv, unde jucatorii si staff-ul sa fie tinuti in regim inchis.

Printre aceste reguli s-a vehiculat si propunerea ca pe intreaga perioada de disputare a meciurilor ramase, echipele sa stea in cantonament, pentru a se evita riscul de infectare.

Prima reactie din Liga 1 despre recomandarile facute vine dinspre presedintele Viitorului, Gica Popescu, care nu este de acord cu propunerile facute.

"Din ce stiu, se intalnesc LPF, MTS si FRF zilele urmatoare si vor anunta conditiile clare in care se va putea reveni la antrenament, cand se va juca. Oricum, toate deciziile trebuie sa tina cont de realitatea financiara pe care o traversam.

Nu poate nimeni sa ma oblige sa stau doar in cantonament! Cine imi plateste mie cantonamentul? Dupa ce ca e criza, mai vii si imi pui si cheluiala asta in spate. Daca imi plateste Federatia, da, stau in cantonament! Cate cluburi credeti ca isi permit asa ceva? Pe mine m-ar costa un cantonament peste 100.000 de euro raportat la o luna. Nu ma poti obliga sa am aceste costuri. Lasa-ma sa decid eu pe banii mei, nu sa decizi tu!", a declarat Gica Popescu pentru Gazeta Sporturilor.

"Viitorul a respectat starea de urgenta, spre deosebire de alte formatii!"

Presedintele constantenilor este indignat de timpul scurt de pregatire pe care l-ar avea la dispozitie echipele, in contextul in care echipe precum FCSB si Craiova au inceput pregatirea individuala la bazele de antrenament de o saptamana.

"Dupa doua luni de pauza - bine, cei care au respectat restrictiile, asa cum a facut Viitorul -, deci cei care au respectat si nu s-au antrenat au nevoie de cel putin 4 saptamani. Si cand zic o luna chiar sunt indulgent! Aici mai apare problema meciurilor amicale. E complicat sa intram direct in meciurile oficiale. Credeti ca eu pot sa risc sa intru sa joc si sa-mi expun jucatorii unor accidentari?

Nu ma poti obliga sa joc dupa doar 3 saptamani. Da-mi posibilitatea sa pot ajunge la un nivel optim de pregatire fizica!

Va spun in mod raspicat, Viitorul nu va accepta cantonament prelungit si startul campionatului dupa doar 3 saptamani de pregatire! Viitorul nu va accepta sa fie bataia de joc a nimanui. Chiar ar fi strigator la cer sa fim de acord cu un asemenea scenariu!", a spus Gica Popescu.