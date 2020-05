"Cred ca a fost cel mai bun lucru din viata mea ca am ajuns la Steaua!" Un fost jucator al ros-albastrilor este recunoscator pentru perioada petrecuta in Liga 1

Fernando Varela a evoluat in tricoul FCSB-ului in perioada 2013 - 2016.

Varela a fost unul dintre cei mai apreciati fotbalisti ai FCSB-ului din perioada in care antrenor al ros-albastrilor era Laurentiu Reghecampf.

Fundasul originar din Insulele Capului Verde spune ca este recunoscator pentru toata perioada petrecuta in Liga 1 si spune ca transferul la FCSB a fost cel mai bun lucru din viata lui.

Varela a evoluat in Liga 1 la Vaslui in sezonul 2012 - 2013, dupa care a fost transferat de FCSB. In prezent este jucatorul lui Paok, in Grecia, unde a reusit sa castige titlul de campion impreuna cu Razvan Lucescu, in 2019.

"M-am simtit foarte bine in Romania. Au fost 3-4 ani foarte buni, am facut performanta, am lucrat cu oameni foarte destepti si de asta am ajuns unde am ajuns.

Reghe si Meme au vazut un meci amical la Vaslui si le-a placut de mine, iar apoi s-a facut transferul. Cred ca a fost cel mai bine pentru viata mea ca am ajuns la Steaua.

Eu nu eram pregatit pentru prima echipa cand am ajuns. Am vazut cum se antrenau ei si am realizat ca nu sunt pregatit. Am stat pe banca 3-4 luni si am invatat ce inseamna sa fii la o echipa mare, iar dupa trei luni m-am antrenat foarte bine, iar Reghe a vazut si m-a pus fundas dreapta. Eu am spus ca trebuie sa joc, chiar daca nu aveam loc fundas central", a spus Fernando Varela pentru TVR Sport.

"Nu am avut evenimente cu Becali"

Fostul fundas al ros-albastrilor spune ca s-a inteles foarte bine cu Laurentiu Reghecampf si Mihai Stoica in perioada pentrecuta la FCSB, iar cu Gigi Becali nu a avut ocazia sa se vada de prea multe ori, deoarece era inchis in acea perioada:

"M-am inteles foarte bine cu Reghe, cu Meme. M-au invatat foarte multe lucruri, mi-au dat incredere. Am invatat foarte mult de la ei si nu o sa ii uit niciodata pentru ce au facut pentru mine. Primul an a fost cel mai frumos.

Nu am avut multe evenimente cu Becali. El era la puscarie cand am ajuns eu la Steaua. Am avut doar un gratar la casa lui atunci cand s-a eliberat", a mai spus Varela.

Varela a castigat doua titluri de campion in Romania cu FCSB.