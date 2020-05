Solutie gasita de un presedinte din Liga 1! Vrea ca jucatorii straini sa fie bagati in CARANTINA atunci cand revin la antrenamente

Klaus Iohannis a dat unda verde echipelor pentru a se antrena dupa 15 mai.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ieri ca echipele profesioniste pot reveni la antrenamente dupa data de 15 mai.

Iuliu Muresan, noul presedinte de la Hermanstadt, crede ca jucatorii straini care se intorc in tara ar trebui bagati in carantina si testati pentru coronavirus. "Incepand de ieri am anuntat jucatorii sa vina. Cu jucatorii romani nu e o problema, cu jucatorii straini va fi o problema, pentru ca cei care sunt plecati vor trebui carantinati. Deci vor trebui sa vina mai repede jucatorii.", a spus Iuliu Muresan pentru Telekom Sport.

Presedintele de la Sibiu a discutat in amanunt despre revenirea la antrenamente: "Din data de 15 mai am inteles ca se vor redeschide si hotelurile, dar fara restaurante. Si atunci jucatorii vor putea fi tinuti in cantonament la un hotel sau la o pensiune. Noi avem aceasta posibilitate in Sibiu. Testarea se poate rezolva. Sunt clinici private care fac testari la cerere, cam peste tot sunt."

Hermanstadt este pe locul 3 in play out, la doar 3 puncte de zona retrogradarii.