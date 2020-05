"Fac voluntariat 12 luni si traiesc din pensie!" Un presedinte din Liga 1 ar putea fi solutia salvatoare a lui Dinamo! Cine se propune sa vina la "caini"

Un presedinte al unei echipe din Liga 1 ar vrea sa vina la Dinamo.

Presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a vorbit despre posibilitatea de a veni la Dinamo si spune ca este de acord sa vina la clubul din Stefan cel Mare. Mai mult decat atat, propune si o solutie prin care clubul sa iasa din situatia in care se afla acum.

"Pentru mine, Dinamo este de nerefuzat! Ar fi cirucuitul perfect de la 19 ani, cand am ajuns in Stefan cel Mare, sa ma intorc la 60 de nai. O conditie minima insa trebuie sa pun: sa se uneasca galeriile. Apoi trebuie sa fim sanatosi ca o scoatem la capat.

Facem un board, transparent. Domnul Negoita primul, 3 membri din PCH, 3 membri ADPD, trei fosti fotbalisti si eu, un pensionar din fotbal, 11 oameni ne punem la masa si ne canalizam toate energiile sa salvam Dinamo si sa facem cu adevarat performanta.

Stiti ce cred eu? Ca au fost greseli de comunicare. Negoita a scos clubul din insolventa, dar a vazut ca n-a facut performanta desi a asigurat totusi in anii astia bugete mari salariale, peste ce am avut noi la Medias si a spus omul clar: nu mai pot! Daca nu faci performanta, ca patron iesi in pierdere. Eu sunt dispus sa fac voluntariat 12 luni la Dinamo, in 2-3 luni pot sa ma pensionez anticipat si sa traiesc din pensie. Si daca reusesc dupa aceste 12 luni negociem atunci. Important e sa salvam acest club cu un plan de la A la Z", a declarat Marginean pentru Fanatik.