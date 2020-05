Presedintele unui club din Liga 1 acuza ARBITRAJUL pentru pozitia echipei din clasament: "Daca nu erau greseli, eram pe locul 3 acum!"

Echipa a prins play off-ul, in ciuda acuzelor presedintelui.

Valeriu Iftime, presedintele de la FC Botosani, este deranjat de faptul ca au fost facute greseli de arbitraj impotriva echipei sale. Crede ca se putea bate la podium daca nu existau aceste greseli si daca nu se intrerupea campionatul.

"Daca s-ar cumpara titlul m-ar interesa, dar nu se cumpara. Nu mai e negustorie. Un titlu se castiga cu talent, cu calitate, cu buget sanatos. Trebuie sa stii fotbal. Noi jucam fotbal, dar nu ne putem compara cu 2-3 echipe din Romania care au o alta mentalitate si structura.

Ma gandesc la CFR, la FCSB si la Craiova, dar la locul 4 as putea sa visez. Adica visez sincer cu ochii deschisi. Daca nu se intrerupea campionatul, daca nu erau greseli de arbitraj asa cum au fost la Giurgiu cand am luat bataie pe nedrept, in opinia mea, eram azi pe locul 3.", a declarat Iftime la Telekom Sport.

FC Botosani este pe locul 5 in play off, cu 24 de puncte. Este la un punct peste Gaz Metan Medias si la egalitate cu Astra Giurgiu, echipa de pe 4.