BREAKING NEWS: O noua bijuterie de STADION e aproape gata pentru Liga 1! Cum arata arena de 5 STELE

Un nou stadion din Romania se apropie de finalizare.

Stadionul 'Francisc Neuman' de la Arad se apropie de finalizare si asteapta primele meciuri din Liga 1. In prezent, UTA Arad isi disputa meciurile de acasa pe stadionul 'Motorul', o arena mica pe care se creeaza o atmosfera senzationala, dar care nu poate fi omologata pentru Liga 1.

Noua arena se apropie cu pasi repezi de finalizare. A fost montata nocturna, gazonul si o parte din scaune si au ramas de rezolvat finisajele interioare. "Exista contracte ferme, cu o firma care si-a asumat, care zice ca face, noi suntem dispusi sa platim. Eu sunt o fire optimista si cred ca stadionul se poate termina, desi e la limita ca timp.", a spus Calin Bibart, primarul Aradului, pentru aradon.ro.

Fanii "Batranei Doamne" asteapta de mult revenirea in Liga 1 si finalul constructiei la noua arena pentru a se bucura de meciuri de cea mai buna calitate. Desi era programat sa gazduiasca 15 mii de oameni, din cauza unor modificari suferite pe parcurs, stadionul 'Francisc Neuman' va avea o capacitate de 12 mii de locuri. Costurile totale ale constructiei se ridica undeva la 14 milioane de euro. Primaria este cea care a sponsorizat in cea mai mare masura lucrarile, iar suporterii sunt nerabdatori sa faca atmosfera si in Liga 1.

UTA Arad este pe primul loc in Liga a 2-a, cu 50 de puncte, 11 mai multe de locul 2, ocupat de CS Mioveni. Aradenii spera ca sezonul din Romania sa nu se anuleze cum s-a intamplat in Franta sau Olanda si sa poata juca in Liga 1. UTA este de sase ori campiona a Romaniei si au trecut mai bine de 10 ani de cand se lupta in Liga a 2-a.

Sursa Foto: Vali Goran pentru aradon.ro.