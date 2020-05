Liga 1, in PERICOL! "Daca nu pornim campionatul pe 13 iunie, play-off-ul nu poate fi finalizat!" Presedintele FRF trage un semnal de alarma: scenariile pentru incheierea sezonului

Razvan Burleanu asteapta un raspuns din partea cluburilor din Liga 1 pentru a putea organiza reluarea sezonului.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a vorbit despre reluarea antrenamentelor din 15 mai, asa cum anuntase presedintele Klaus Iohannis.

Razvan Burleanu spune ca a trimis deja o solicitare catre MTS in care propune reluarea antrenamentelor in grupuri de cate patru jucatori, din data de 15 mai.

"Am solicitat deja o intalnire intre reprezentantii MTS si specialistii nostri. In acest moment, la cum arata documentatia, nu stim daca aceste mentiuni prevazute in ordin sunt recomandari sau reguli pe care toata lumea trebuie sa le respecte. Ne dorim sa incepem antrenamentele. Asta e si propunerea pe care am lansat-o catre MTS: antrenamente in grupuri de cate patru jucatori, pe 15 mai, imediat dupa ce se va iesi din starea de urgenta. Astfel incat dupa 1 iunie sa ne putem desfasura antrenamentele comune pentru toate echipele. Ar fi foarte util sa incepem pe 15 mai, pentru ca pe 25 mai trebuie sa comunicam catre UEFA calendarul privind reluarea competitiilor interne", a spus Razvan Burleanu, potrivit Digi 24.

"Daca nu vom incepe pe 13 iunie, cu siguranta nu vom finaliza play-off-ul"

Razvan Burleanu asteapta un feedback pozitiv din partea staff-urilor echipelor din Liga 1 si Liga 2 pentru a putea relua sezonul pana la data de 13 iunie:

"Daca nu vom incepe pe 13 iunie, cu siguranta nu vom finaliza play-off-ul Ligii 1 si Cupa Romaniei in formatul actual de concurs. Sunt doua scenarii. Unul depinde de UEFA si altul depinde de FRF.

In primul caz avem nevoie de o modificare al termenului de 20 iulie, data la care trebuie sa comunicam catre UEFA echipele participante in cupele europene, iar in al doilea caz, va trebui sa gasim o varianta de finalizare a Ligii 1 sau a Cupei Romaniei cu mai putine meciuri.

Al doilea scenariu are mari sanse sa se aplice in Liga 2, unde mai sunt de jucat 14 meciuri", a mai spus Razvan Burleanu.