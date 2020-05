Conducatorii din Liga 1 au EXPLODAT de fericire dupa anuntul lui Iohhanis! "La finalul lunii mai putem incepe competitia!"

Presedintele, Klauss Iohannis, a anunta ca sportivii vor putea incepe cantonamentele dupa 15 mai.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a spu astazi ca sportivii profesionisti pot reveni la antrenamente dupa data de 15 mai. Conducatorii din Liga 1 sarbatoresc aceasta decizie si astepta reluarea campionatului cat mai repede.

Valeriu Iftime, presedintele de la FC Botosani, a vorbit despre aceasta hotarare si este in culmea fericirii. "Primul lucru ar fi sa-l pup pe Iohannis. A doua chestiune e ca eu am spus inca de acum o luna de zile ca 15 mai poate fi un moment bun pentru inceperea cantonamentelor, in conditii de maxima atentie si protectie. Fotbalul trebuie sa inceapa pentru ca fotbalul e un fenomen care da tonul la normalitate. E clar ca la finalul lunii mai putem incepe competitia.", a spus Iftime pentru GSP.ro.

Conducatorul nu doreste ca echipa sa sa joace meciurile cu tribunele goale si crede ca se pot gasi solutii. "Vom juca fara spectatori, dar cred ca suporterii ar putea fi tinuti la distanta, s-ar putea juca macar cu o mie de suporteri in tribune. Totusi, e bine ca o sa se joace competitia si ca vom putea sa luam banii de la drepturile TV.", a adaugat acesta.

Valeriu Iftime asteapta si sa reia negocierile cu Gigi Becali pentru Andrei Chindris. Finantatorul de la Botosani a spus ca este deschis sa negocieze dupa Paste si asteapta oferta FCSB pentru fundas.