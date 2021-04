Neymar si Mbappe vor sa-si ia revansa din finala in: Bayern - PSG, LIVE de la 22:00 | Portughezii vor sa faca o noua surpriza in: Porto - Chelsea, de la aceeasi ora

15:50

Reeditarea finalei de anul trecut din Champions League le gaseste pe Bayern si PSG cu numeroase absente in lot.

Cea mai remarcabila din tabara nemtilor este Lewandowski, care s-a accidentat la nationala si va rata 'dubla' cu campioana Frantei. Bayern nu ne va baza nici pe Douglas Costa, Gnabry, Hoffmann, Roca, Tillman si Tolisso.

De cealalta parte, PSG se deplaseaza la Munchen fara Bernat, Florenzi, Icardi, Kurzawa, Paredes si Veratti, insa Neymar si Mbappe sunt gata pentru revansa si promit spectacol in 'capul de afis' al sferturilor de finala.

Campioana Germaniei este neinvinsa de sapte meciuri, in timp ce PSG vine dupa infrangerea cu Lille.

In finala, Bayern s-a impus cu 1-0, prin golul inscris de Kingsley Coman in minutul 59.

In celalalt meci al serii, Porto, surpriza sezonului, care a eliminat-o pe Juventus, o primeste pe Chelsea pe 'teren propriu', insa in deplasare. Portughezii au 5 absenti in lot, in timp ce echipa lui Tuchel se deplaseaza in formula completa.

Meciul se va disputa in ambele manse in locatie neutra, pe stadionul Sevillei, Ramon Sanchez Pizjuan, din cauza reglementarilor de Covid.

Porto are trei victorii consecutive obtinute in ultimul timp, in timp ce Chelsea vine dupa infrangerea usturatoare cu West Brom, 2-5.