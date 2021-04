"A vazut o tava cu cocaina si mi-a spus sa plecam!" Declaratii incredibile ale fostului avocat al lui Maradona. Ce spune despre fiicele lui Diego

La mai bine de 4 luni de la moartea fotbalistului, avocatul lui Maradona a facut declaratii dure.

Matias Morla a oferit un interviu in cadrul caruia le-a criticat dur pe fiicele legendarului argentinian. Avocatul a spus ca nu le poate ierta pentru faptul ca nu l-au lasat sa-si ia ramas bun de la Maradona.

In plus, Morla a amintit de un eveniment la care a participat alaturi de fostul fotbalist, moment in care Diego a fost pus in fata unei tavi cu cocaina. Avocatul a lasat sa se inteleaga ca Maradona nu mai voia sa aiba nimic de-a face cu drogurile.

"Am fost la un eveniment in Columbia pentru a sponsoriza stilouri. La un moment dat, a trecut o tava cu cocaina si Diego mi-a spus: 'Hai sa mergem'. S-a urcat in masina si m-a intrebat cati bani am pierdut, era o suma importanta. Si el a raspuns: 'Nu, am terminat cu castigatul, am pierdut foarte mult din cauza asta'.

Sunt tipul rau pentru mostenitorii lui. Pentru Justitie, nu, pentru o mare parte din oameni, nu. Toate prin care am trecut au fost foarte triste tinand cont de prietenia si afectiunea dintre noi. Nu uitati ca pentru mine, cand Diego a murit, jumatatea mea a murit.

Exista ceva ce nu voi ierta niciodata: nu m-au lasat sa-mi iau ramas bun de la el. Dar nu intereseaza ce fac ei, ultima data cand am vorbit cu el mi-a spus: 'Te iubesc'.

Nu ati vazut ca Diego a revocat testamentul fiicelor? Nu ati vazut ca nu a mers la nunta? Nu ati vazut ca a fost revoltat pentru ca pe fiica Dalmei o cheama Roma? Diego ce inseamna? Napoli, opusul Romei.

Acele probleme interne pe care le au... Vor sa aiba grija de mine acum, dar acestea sunt discutii private pe care le-au avut ele", a declarat Morla, potrivit site-ului AS din Argentina.