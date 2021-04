Reactia de ultima ora a lui Gigi Becali cand a fost intrebat despre transferul lui Alexandru Cretu! Ce a spus patronul FCSB 

Alexandru Cretu (28 ani) a atras atentia cluburilor din Liga 1 dupa meciurile din toamna de la nationala.

Mijlocasul defensiv al lui Maribor si-a exprimat deja dorinta de a juca in tricoul liderului din Liga 1 si au aparut zvonuri conform carora ar fi unul dintre obiectivele lui Gigi Becali.

Aflat sub contract cu echipa din Slovenia, Cretu ramane liber de contract in vara si ar putea veni pe gratis la FCSB.

Intrebat despre posibilul transfer al lui Alexandru Cretu la FCSB, Gigi Becali a avut o reactie transanta, potrivit Fanatik: "De unde stiti voi ca il aduc pe Alex Cretu la vara? Nu vorbesc acum de transferuri! Vreau sa iau titlul".

21 de meciuri are Alexandru Cretu in acest sezon in tricoul lui Maribor. Mijlocasul roman a inscris si doua goluri si a oferit si doua pase de gol.