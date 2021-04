BREAKING NEWS! Dinamo a anuntat oficial transferul unui atacant care a marcat impotriva nationalei Frantei! Pe ce perioada a semnat fotbalistul cu peste doua sute de meciuri in campionatul Belgiei

Dinamo a anuntat prin intermediul site-ului oficial al clubului transferul lui Joseph Akpala.

Ultima data in Belgia la Oostende, atacantul nigerian de 34 de ani a semnat un contract valabil pana la finalul acestui sezon cu echipa din Stefan cel Mare, urmand sa preia tricoul cu numarul 9 de la Magaye Gueye, cel ce a fost suspendat de ANAD dupa ce a fost depistat pozitiv la cocaina.

Akpala si-a inceput cariera in tara natala la Esan FC si a mai jucat in Nigeria si pentru Bendel inainte de a se transfera in Belgia la Charleroi in 2006 in schimbul sumei de 300.000 de euro.

Ulterior, el s-a transferat la Club Brugge in 2008 pentru 3 miliioane de euro, iar in 2012 Werder Bremen platea in schimbul sau 1.5 milioane de euro. Au urmat experiente in Turcia, la Karabukspor, la Oostende in Belgia si in Arabia Saudita la Al Faisaly, unde a fost coechipier cu Ante Puljic si l-a avut antrenor pe Mircea Rednic. In 2019 a revenit la Oostende, cu care si-a reziliat contractul pe 1 iulie 2020.

Sezonul trecut, Akpala a jucat 7 meciuri pentru Oostende, 6 in campionat si unul in Cupa Belgiei, reusind si sa inscrie un gol in meciul cu Anderlecht, castigat de echipa sa cu 3-2.

El se poate lauda si cu 7 selectii la nationala Nigeriei, reusind si sa marcheze si un gol intr-un meci amical castigat de nationala sa cu 1-0 impotriva Frantei in 2009.