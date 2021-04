Reactie de ultima ora de la Astra dupa ce Ionita si-a schimbat declaratia in scandalul de dopaj: "Nu inteleg de ce l-au fortat!"

Alexandru Ionita a decis sa isi retraga declaratia din dosarul de dopaj!

Fotbalistul de 26 de ani a decis sa isi retraga declaratiile facute in ancheta scandalului de dopaj in care sunt implicati el, Fatai si Seto, dupa ce au folosit o metoda de vitaminizare interzisa de WADA.

Dupa ce a recunoscut ca s-a dopat, Ionita si-a retras afirmatiile, facand o noua declaratie prin care marturisea ca a fost fortat de catre oficialii ANAD sa le faca, ba chiar, i-au fost si dictate.

Bogdan Mara, directorul sportiv al giurgiuvenilor a oferit si prima reactie din partea clubului, laudandu-l pe fotbalist pentru curajul pe care l-a avut, si criticand ANAD.

"Suntem si noi spectatori in acest caz, nu suntem parte in dosar. Ionita a fost curajos sa spuna acest lucru, nu inteleg de ce a fost fortat sa faca declaratia respectiva. Acest caz devine foarte ciudat, nu inteleg de ce ar fi trebuit sa fie dati drept exemplu cei trei jucatori. Nu inteleg ce au vrut sa demonstreze. Cred ca acum avem alte probleme in fotbalul romanesc.

Asteptam sa se termine cazul, cred ca aceste noi declaratii facute de Ionita ar trebui analizate atent de toata lumea. Cei mai afectati sunt jucatorii, ei nu se pot antrena de atata timp si nu le da nimeni timpul inapoi", a spus Mara pentru Digi Sport.