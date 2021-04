Daniel Niculae, gata sa faca revolutie la Rapid! Planurile noului presedinte din Giulesti

Daniel Niculae a fost prezentat oficial in aceste zile ca fiind noul presedinte de la Rapid.

"Nico" nu a stat mult pe ganduri, iar Prosport anunta care sunt numele pe care vrea sa le aduca, dupa ce s-a spus destul de clar la conferinta de presa in care a fost prezentat ca Ovidiu Burca, fostul presedinte, nu va mai ramane in club.

Primul nume care este dorit inapoi in Giulesti este Grigore Sichitiu, fostul antrenor al echipei, ajuns la 72 de ani. Acesta a fost pe banca echipei in 1998/1999, atunci cand Mircea Lucescu a reusit sa castige titlul de campiona cu Rapid. Acesta ar putea veni intr-o functie de consilier, experienta sa fotbalistica fiind foarte mare. Pentru un moment acesta a evitat sa dea un raspuns concret si a anuntat ca prefera sa stea in umbra o perioada.

Al doilea om dorit este Marius Maldarasanu, fost coechipier cu Niculae la Rapid, in perioada 2001-2006, care este dorit pentru a antrena echipa a doua a clubului, post care este insa ocupat, inca, de fostul presedinte, Ovidiu Burca, dar care este pe lista "neagra" si cel mai probabil va pleca. Sunt sanse mari ca "Malda" sa vina, mai ales ca este iber de contract, dupa ce ultima oara a pregatit-o pe Metaloglobus, in liga a doua.

A treia persoana pe care noul presedinte al Rapidului o doreste este Gabi Raduta, fostul sef de la centrul de copii si juniori de la Dinamo, in perioada 2013-2020. Rezultatele echipei din Stefan cel Mare la nivel juvenil nu au ramas neobservate, acesta fiind apreciat de multi oameni din fotbalul romanesc pentru bataliile pe care le-a dat cu Viitorul. Acesta pare inteles cu giulestenii si ar urma sa fie seful academiei clubului, pe care urmeaza sa o reformeze. Insa, deocamdata contractul nu a fost semnat, acesta asteptand un semn de la patronul clubului, Victor Angelescu, lucru confirmat chiar de Raduta.