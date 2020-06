"Meciul cu Botosani va fi cel mai greu!" Petrescu se teme dupa jocul slab facut in derby-ul cu FCSB! "Avem o varsta si nu suntem unde ar trebui sa fim!"

Dan Petrescu a vorbit despre meciul cu FC Botosani.

Desi nu s-a stiut sigur daca partida va fi amanata sau nu, antrenorul celor de la CFR Cluj a spus ca a pregatit meciul normal si ca se teme pentru ca FC Botosani a incheiat sezonul regulat pe locul 3, in acest moment fiind o echipa foarte puternica.

"Eu am fost sigur ca se va juca. Le-am spus-o tuturor si am pregatit normal meciul. Botosani a terminat campionatul pe locul 3. Cred ca lumea a uitat lucrul acesta. Au fost inaintea lui FCSB, lui FC Viitorul, inainte de Astra, de Gaz Metan. Au facut un sezon extraordinar si in opinia mea pot bate pe oricine, oricand. Cred ca au si tel, si scop sa ajunga cat mai sus si chiar, de ce nu, sa castige campionatul. Au sansa lor, daca vor castiga 6 din 8 meciuri, mai ales ca au un lot foarte bun si un antrenor foarte bun, care de cand a venit a facut lucruri foarte frumoase.

Cine joaca impotriva campioanei mereu vrea sa castige si sunt convins ca va fi foarte greu. poate chiar mai greu decat meciul cu FCSB. Ma deranjeaza ca primul lor meci e tocmai cu noi si apoi, la 3 zile, au o deplasare lunga. Merg tocmai la Craiova. Inseamna ca in primul meci vor fi foarte bine, in al doilea am dubii pentru ca vor pierde multa energie si vor calatori si mult cu autorcarul. As fi preferat sa jucam noi al doilea meci cu ei, nu primul", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Cu privire la ceea ce s-a intamplat in meciul cu FCSB, antrenorul clujenilor a marturisit ca, dupa 3 luni de pauza, echipei ii este greu sa intre in forma.

"Nu am certat pe nimeni, am spus adevarul. Daca toata lumea e bine si echipa joaca bine sau are atitudinea pe care o vreau, le spun. Daca nu sunt multumit, le spun iar. Mai multi jucatori au fost sub nivel, ei stiu asta, sunt jucatori maturi. Vreau sa vad ce vor face acum pe teren.

In aceasta saptamana nu au fost asa cum vreau eu, dar cred ca aceasta pauza de 3 luni a facut echipa sa nu mai fie cum trebuie si e de inteles. Avem o varsta si nu e usor sa intre in forma pe care mi-o doresc eu. Inca nu suntem unde ar trebui sa fim", a dezvaluit Petrescu.

Meciul dintre FC Botosani si CFR Cluj este programat sambata, de la ora 20. Clujenii sunt lideri in Liga 1, cu 33 de puncte, iar Botosaniul ocupa locul 5, cu 24 de puncte si un meci mai putin disputat.