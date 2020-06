Care Steaua e asta? FC HAOS e numele ei real! FCSB e criza TOTALA, dar tocmai a facut o eroare incredibila

FCSB anunta ca se bate la titlu pana la capat, dar pierde in fiecare saptamana cate un jucator important!

Dupa Balgradean si Gnohere, FCSB e aproape sa ramana si fara Planic. Sarbul a cerut incetarea contractului dupa ce n-a fost platit mai multe luni si bagat in somaj tehnic. Stelistii cauta o solutionare a situatiei, dar se intrec in gafe.

Ultima dintre ele se leaga de numele lui Marko Momcilovic. Cum Nedelcu si Filip - mijlocasi centrali care puteau juca si in centrul apararii - s-au accidentat amandoi, Vintila era gata sa pluseze cu o noua improvizatie. Momcilovic, fotbalist anuntat deja ca nu va mai ramane de la 30 iunie, a fost chemat la Bucuresti pentru a reintra in programul echipei. Gazeta Sporturilor scrie ca sarbul a revenit in tara, si-a inchiriat un apartament pentru a petrece perioada de izolare, dar nimeni nu l-a contactat pentru efectuarea testelor de coronavirus obligatorii. Astfel, Momcilovic n-ar putea sa joace fara sa incalce protocolul medical agreat de FRF, LPF si autoritatile medicale ale statului.

Momcilovic, 33 de ani, are un singur meci in acest sezon. Fundasul stanga si-a petrecut mare parte din ultimii doi ani la recuperare dupa o serie de accidentari la spate.