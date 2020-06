ADIO, DAR MAI RAMAI! Accidentarile de la FCSB l-au obligat pe Becali sa il cheme inapoi pe jucatorul pe care l-a facut PRAF: "L-am chemat, nu ia bani? Nu e platit?"

Gigi Becali aplica solutii de criza la FCSB, dupa ce o multime de jucatori s-au accidentat.

Adi Popa a fost chemat inapoi la FCSB dupa ce a fost pus sa se antreneze separat. Situatia accidentatilor de la echipa l-a fortat pe Gigi Becali sa apeleze la 'Motoreta' Popa, chiar daca nu il mai voia in echipa. patronul FCSB a facut anuntul in direct la Ora exacta in Sport.

"Da, si Coman, si Oaida, Soiledis, Cristea, Pantiru. Nu stiu care e situatia, sunt cele mai multe accidentari musculare, e o problema de preparare fizica. Lui Nedelcu i s-a intamplat ce s-a intamplat, a fost in timpul jocului, la Filip asa, tam-nesam. Iar la Coman si la...nu mai vreau sa comentez si sa acuz oameni. E o chestiune de profesionalism, nu am oameni profesionisti care sa faca asta.

Nu mai avem, o sa punem copii sa joace copii. Ce putem face? Jucam cu copiii, ce sa facem. Cu siguranta ca ei pierd puncte, dar trebuie sa le luam noi. Poate ei pierd doua si noi pierdem trei. Sunt descurajat. Aveam incredere in echipa mea, in valoarea echipei. Acum nici schimbari nu ai ce sa faci...nu ai cu cine sa joci.

L-am chemat pe Popica, ce sa facem? Nu ia bani, nu e platit? Stan nu poate ca e accidentat, Balgradean...trebuie sa il chemam sa o lase in poarta. Il mai chemam o data sa o lase in poarta si sa fie echipa lui, CFR Cluj, sigura. Il chemam cand jucam cu CFR.", a spus Gigi Becali la PRO X.