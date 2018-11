Acum 10 ani era "noul Radoi", astazi e incredibil unde a ajuns sa joace. Traseul lui Mihai Onicas dupa ce a jucat 9 meciuri in Europa pentru Steaua

In urma cu aproape 10 ani debuta la FCSB si aduna 9 meciuri in preliminariile cupelor europene. Astazi, cel care trebuia sa fie "noul Radoi" joaca in liga a treia.

"Onicas se aseamana la caracter si daruire cu Radoi si reprezinta modelul de jucator care trebuie si merita sa evolueze la Steaua", spunea Leo Strizu, pe atunci antrenor al echipei secunde a formatiei ros-albastre, despre mijlocas. 9 ani mai tarziu, Onicas nu numai ca nu a reusit sa se impuna la Steaua, dar a ajuns sa evolueze in liga a treia.

In 2009, Onicas era vazut ca o mare speranta a fotbalului romanesc. Originar din Cluj, mijlocasul era capitan al echipei secunde a Stelei si evolua in nationala de tineret. El fusese selectionat atat la U17, la U19, cat si la U21.

Intr-o perioada in care stelistii se bucurau de succes pe plan european, Mihai Onicas era aruncat in lupta in meciuri cu Twnte, Fenerbahce, Sheriff, St Patrick's Athletic, Motherwell si Ujpest.

Sezonul 2009/2010 a ramas, insa, cel mai bun din cariera lui Onicas, care dupa acea perioada nu a mai reusit sa impresioneze. El a fost imprumutat la Iasi, Targu Mures, Urziceni si apoi la Viitorul, pentru ca in 2014 sa fie in cele din urma lasat liber de stelisti.

Din 2014, Onicas nu a mai reusit sa prinda niciun contract la nivelul primei ligi din Romania. El a mers la Olimpia Satu Mare din doua randuri, dar si peste Prut, la Speranta Nisporeni. In 2017, acesta a ajutat-o pe U Cluj sa promoveze din liga a treia in liga a doua, insa nu a ramas cu "Sepcile Rosii" si in cel de-al doilea esalon.

Din vara, Mihai Onicas este legitimat la Sticla Ariesul Turda, a 8-a clasata in Seria 6 a ligii a treia.

Pe 10 iunie 2009 a debutat Onicas in Liga I, intr-un Steaua - Unirea Urziceni

Pe 16 iulie 2009 a debutat in Europa League, contra lui Ujpest

Pe 12 august 2009 a debutat in nationala U21 a Romaniei, intr-o victorie 2-0 cu Andorra