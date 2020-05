Noul portar de la FCSB pregatit de criticile lui Gigi Becali: "Patronul nu iti lasa timp de relaxare!" 

Stefan Tarnovanu (20 ani) este pregatit sa isi castige locul in poarta ros-albastrilor.

Tanarul portar a fost imprumutat la Poli Iasi de FCSB, insa plecarea lui Balgradean la CFR Cluj a venit ca o veste buna pentru el, deoarece a fost anuntat ca revine la echipa lui Gigi Becali.

Tarnovanu a vorbit intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor si a marturisit ca este pregatit sa se lupte pentru postul de titular, dar si sa faca fata criticilor patronului.

"Vreau sa demonstrez ca sunt un portar bun si ca toata increderea celor de la FCSB nu a fost in zadar si ca transferul nu a picat intamplator.

Nu ma sperie ce ma asteapta, eu in general nu-s genul speriat si iau totul ca atare. Caut sa ma ambitionez din fiecare provocare si am invatat ca asa pot progresa. Mi-am dorit un astfel de club, unul cu pretentii, care sa se bata la tilu. Ma motiveaza concurenta, ideea ca pot juca in Champions League. Ca echipa la care am ajuns e FCSB, atunci e si mai bine.

Si Andrei Vlad si Toma Niga sunt portari buni. Sper sa ma integrez rapid si sa am sanse sa joc. Trebuie sa fiu mereu pregatit pentru debut. Atunci cand intru trebuie sa impresionez si sa nu mai ies. Stii cum e patronul, nu-ti lasa timp de nicio relaxare. Asa ca doar constanta ma va tine in poarta", a declarat Stefan Tarnovanu pentru Gazeta Sporturilor.