EXCLUSIV! La o parte, Becali! Talpan, gata sa-si mute biroul pe noul stadion STEAUA! BREAKING NEWS: de ce NU poate juca FCSB pe bijuteria de 100 de milioane de euro

Noul stadion Steaua e aproape gata. Sezonul de toamna va incepe sigur pentru ros-albastri pe arena de 100 de milioane de euro construita de CNI.

Colonelul Talpan explica de ce FCSB primeste interzis in Ghencea si propune ca birourile actualului club al Armatei sa fie mutate la noul stadion.

"Stadionul va fi folosit de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Sportivii nostri se vor antrena pe acest stadion, iar suporterii nostri vor urmari meciuri pe el. Sper ca si personalul administrativ in totaltiate sa isi desfasoare activitatea in incinta noului stadion Steaua. Actualul sediu este foarte vechi. Este imperios necesar ca sediul administrativ al CSA Steaua sa fie mutat urgent in incinta noului stadion. Mutand la noul stadion sediul administrativ, practic imaginea Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti va creste, sponsorii vor fi interesati sa sprijine financiar activitatile clubului", crede juristul Talpan.

Acesta a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre posibilitatea ca FCSB sa foloseasca noua arena.

"Bineinteles ca vor juca si alte echipe pe acest stadion. Ca adversare ale Stelei. Pentru fotbal este nevoie de doua echipe. FCSB este un club sportiv privat, o societate comerciala, infiintata in 2003, fara trecut fotbalistic relevant. In materia 'inchirierii stadioanelor', FCSB 'este expert' in a nu-si plati datoriile. Nu au platit chiria pentru inchirierea stadionului Steaua luni de zile, obligandu-ne sa ii actionam in judecata, sa le punem sechestru pe bunuri pentru a recupera banii CSA Steaua Bucuresti. Este de notorietate faptul ca in perioada 2004-2014, precum si ulterior, FCSB a folosit ilegal si fraudulos marca Steaua Bucuresti, aducand clubului CSA Steaua un prejudiciu calculat la valoarea de 165 718 395 lei", a comentat Talpan.