Henry și Ibrahimovic au reacționat după tripla istorică a lui Lionel Messi: ”De pe altă planetă!”

Adi Popa a rupt tăcerea după ce Steaua l-a pus pe liber: ”Cu el nu eram bine!”

Lionel Messi a reușit un hat-trick istoric în debutul Argentinei la Cupa Mondială. Argentinianul a înscris o triplă la exact 20 de ani de când a marcat primul său gol la un Campionat Mondial, împotriva Serbiei.

Thierry Henry a avut doar cuvinte de laudă la adresa starului argentinian și a declarat că naționala Argentinei îl are în continuare pe cel mai bun fotbalist al lumii.

”Am spus înaintea meciului că omul ăsta, Messi, și cel pe care îl vom vedea mâine, Ronaldo, sunt la un nivel aparte, de pe altă planetă. Messi ne-a reamintit de ce este legenda care este, iar Argentina ne-a reamintit de ce rămâne una dintre marile forțe ale fotbalului. Să nu-i trecem cu vederea nici pe ei. Dar Leo este pur și simplu diferit”, a spus Thierry Henry.

Zlatan Ibrahimovic s-a arătat convins încă de dinaintea meciului că Leo Messi va face spectacol.

”Am spus: «Uitați-vă și savurați momentul» și exact asta am făcut”, a spus Ibrahimovic.