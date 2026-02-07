Echipa pregătită de Laszlo Balint primește vizita formației dirijate de Elias Charalambous în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României.

Meciul dintre Oțelul și FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Pierdere uriașă pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați

Pe lângă Ionuț Cercel, Vlad Chiricheș, Mihai Popescu (accidentați) și Ofri Arad (în urmă cu pregătirea), FCSB nu se va mai putea baza pe trei jucători.

Juri Cisotti și Daniel Graovac vor absenta de la Galați, la fel ca Siyabonga Ngezana, scrie golazo.ro.

Sud-africanul trebuia să fie în primul ”11” al meciului cu FC Botoșani, dar s-a accidentat chiar înainte de startul meciului, iar în formula de start a fost inclus Danijel Graovac.

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Imediat după victoria cu Botoșani, FCSB a anunțat faptul că Dennis Politic va evolua sub formă de împrumut la FC Hermannstadt până la finalul actualei stagiuni.

Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Politic a fost adus la FCSB în vară după ce roș-albaștrii le-au plătit aproape un milion de euro celor de la Dinamo și după ce l-au dat pe Alexandru Musi în Ștefan cel Mare.

”Campionii României anunță împrumutul lui Dennis Politic la FC Hermannstadt, unde va evolua până la finalul acestui sezon.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, a scris FCSB.