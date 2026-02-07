Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au început, după ce ieri a avut loc ceremonia de deschidere a competiției celor cinci cercuri.

O informație interesantă a fost oferită publicului de organizatori: sportivii care vor urca pe podium vor primi cele mai scumpe medalii din istoria JO. Totul, pe fondul creșterii puternice a prețurilor metalelor prețioase.

Nu mai puțin de peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume în cadrul sporturilor de iarnă, care concurează în probe de la schi și hochei pe gheață, până la patinaj artistic și curling.

Medaliile care vor fi acordate la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, cele mai scumpe din istorie

Referitor la termenii strict financiari, medaliile valorează mai mult ca oricând! De la Jocurile Olimpice de la Paris din iulie 2024, prețurile aurului și argintului au crescut cu aproximativ cu peste sută la sută, respectiv două sute la sută.

Altfel spus, o medalie de aur valorează acum aproximativ 2.300 de dolari, mai mult decât dublu față de valoarea sa la Jocurile Olimpice de la Paris (de vară), din anul 2024. Referitor la medaliile de argint, acordate pentru locul al doilea, valorează aproape 1.400 de dolari, de trei ori mai mult decât acum doi ani, decât cele care au fost acordate în capitala Franței.

O medalie de aur la JO de iarnă 2026, 2.300 de dolari

Cei care vor termina pe podium la Jocurile Olimpice de iarnă vor primi medalii realizate din metal reciclat de Monetăria Statului Italian și Institutul Poligrafic. Însă nu tot ce strălucește este, de fapt, aur. Într-o medalie de aur, numai o cantitate de șase grame dintr-un total de 506 grame reprezintă aur pur. Restul este argint!

Sportivii care vor termina pe locul 3 și vor primi medaliile de bronz trebuie să știe că sunt realizate din cupru și, la o greutate de 420 de grame, valorează doar aproximativ 5,60 dolari bucata.