Extrema din Nigeria a făcut un meci excelent la Hamburger SV.

Hamburger SV s-a impus în deplasare, 2-0 sâmbătă, în fața lui Heidenheim într-un meci din etapa cu numărul 21 din Bundesliga.

Golurile au fost marcate de Ransford-Yeboah Konigsdorffer (45+3) şi Rayan Philippe (78). 

La prima reușită a lui HSV, pasa decisivă i-a aparținut lui Philip Otele (26 de ani), aflat la debutul pentru noua sa echipă.

Otele, fost jucător la UTA Arad și CFR Cluj, este împrumutat de elvețienii de la FC Basel la Hamburger SV.

Titular la debut, nigerianul a fost schimbat în minutul 68 și a fost notat de Sofascore cu 7.

Într-un alt meci al rundei, Borussia Dortmund s-a impus în deplasare, cu 2-1, în faţa celor de la Wolfsburg, şi a redus momentan la 3 puncte diferenţa în clasament faţă de liderul Bayern Munchen.

Pe Volkswagen Arena, oaspeţii au punctat prin Julian Brandt (38) şi Serhou Guirassy (87), gazdele marcând prin Konstantinos Koulierakis (52).

Clasamentul din Bundesliga

