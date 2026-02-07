După ce Xabi Alonso a fost demis, Florentino Perez l-a pus antrenor la prima echipă pe Alvaro Arbeloa, fostul fundaș al echipei, care lucrează de peste opt ani în cadrul clubului de pe ”Bernabeu”.

Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă

În ultima perioadă, s-a zvonit că marele vis al președintelui de la Real Madrid este Jurgen Klopp, fostul antrenor de la Liverpool, plecat de pe Anfield acum mai bine de un an și jumătate. Chiar dacă a părăsit echipa în 2024 cu gândul de a ”lua o pauză”, germanul nu stă departe de fotbal.

A acceptat job-ul de a fi consilier în cadrul echipelor patronate de gigantul austriac RedBull, iar zvonurile spun că acesta ar fi interesat de a prelua Real Madrid. Recent, acesta și-a cumpărat și o casă luxoasă în Mallorca, în care a investit o sumă fabuloasă, patru milioane de euro.

Potrivit DefensaCentral, casa ar urma să treacă printr-un amplu proces de renovare, ceea ce le dă speranțe fanilor lui Real Madrid că germanul ar lua din ce în ce mai mult în calcul varianta de a antrena echipa.