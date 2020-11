Si-au facut NATIONALA PESTE NOAPTE! Anunt BOMBA la Oslo: cu cine va juca Norvegia contra Austriei

Norvegia isi face echipa in cateva ore si merge in Austria. Va juca meciul din ultima etapa a Nations League conform programarii facute de UEFA!

Vedetela Haaland sau Odegaard, precum si restul jucatorilor din lotul convocat initial de nordici, nu vor merge insa in Austria. Cu totii au fost lasati sa plece catre cluburile lor dupa nebunia dinaintea jocului cu Romania, care nu s-a mai disputat duminica seara.

Selectionerul de la U21, Leif Gunnar Smerud, va conduce echipa improvizata a Norvegiei de pe banca. Suedezul Lagerback, antrenorul de la nationala mare, se afla in carantina.

Un singur jucator din campionatul intern al Norvegiei va face parte din lotul nationalei la meciul cu Austria. E vorba despre un fotbalist vindecat de COVID. In rest, 'vikingii' mizeaza exclusiv pe jucatori din afara tarii pentru a evita o situatie similara celei care a impiedicat disputarea meciului de la Bucuresti.

Decizia a fost anuntata duminica, in apropiere de miezul noptii, printr-un comunicat al federatiei norvegiene. Inca nu este clar cine va face parte din lotul pe care se va baza Smerud. Federatia si-ar fi dorit ca toti jucatorii sa ajunga direct la Viena, insa, din cauza restrictiilor de circulatie impuse in Austria, a luat decizia de a-i strange pe fotbalisti intr-un hotel, apoi de a pleca in grup, cu un charter, in cursul zilei de marti.