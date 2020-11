Contra nu are motive sa se planga de bani! Suma importanta pe care a incasat-o la semnarea contractului! Cat poate primi daca va fi demis

Situatia financiara de la Dinamo este din ce in ce mai dificila, iar Cosmin Contra este aproape de plecare.

Antrenorul in varsta de 44 de ani a spus de mai multe ori in ultima perioada ca se simte pacalit de noua conducere din Stefan cel Mare, deoarece noii proprietari ai clubului nu au facut investitiile promise, iar fotbalistii si staff-ul tehnic nu au fost platiti pana in acest moment.

Se pare insa ca antrenorul lui Dinamo nu ar fi chiar indreptatit sa se simta pacalit, intrucat acesta ar fi privilegiat comparativ cu fotbalistii pe care ii antreneaza.

Gazeta Sporturilor noteaza ca fostul selectioner al nationalei Romaniei a incasat la semnatura suma de 200.000 de euro, conform unor surse din club. Totodata, in eventualitatea in care ar fi demis, Contra are o clauza in contract care obliga clubul la plata a 300.000 de euro. Sunt insa slabe sanse sa se intample acest lucru, in contextul problemelor financiare cu care se confrunta clubul.

Cel mai probabil, conducatorii dinamovisti vor incerca sa il convinga pe Contra sa renunte la acea clauza si sa se puna de acord asupra unei rezilieri bilaterale a contractului.

Salariul lunar al lui Cosmin Contra la Dinamo este de 30.000 de euro.

O singura victorie a reusit Contra pe banca lui Dinamo in 9 partide disputate, 3-1 in deplasare cu Gaz Metan Medias.