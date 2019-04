ASTRA - CRAIOVA 0-1 |Nicusor Bancu se impune dupa un nou penalty ratat de Craiova! "Cu siguranta o sa bat eu data viitoare" Ce a spus de penalty-ul neacordat!

Craiova a reusit sa se impuna la Giurgiu, 1-0.

Universitatea Craiova a reusit sa castige meciul de la Giurgiu, partida de debut a lui Corneliu Papura pe banca oltenilor. Dupa 1-0 in meciul cu Astra, Craiova ramane pe locul trei, la patru puncte de Viitorul. Elevii lui Gica Hagi joaca pe teren propriu cu FCSB.

"E o victorie foarte mare, pentru ca Viitorul era la 1 punct de noi. Trebuia sa castigam pentru a ne mentine pe locul 3. Daca ei ar fi castigat cu Steaua ar fi fost greu pentru noi.

Am fost putin debusolati dupa plecarea lui Mangia, dar in fotbal se poate intampla orice. Suntem jucatori profesionisti si trebuie sa ne pregatim foarte bine. Sunt fericit ca domnul Papura a inceput cu dreptul.

Fortes este atacant, are nevoie de goluri pentru a fi in forma la fiecare meci. Am zis ca daca avem penalty o sa il las pe el. Data viitoare, daca avem penalty, cu siguranta voi bate eu.

Domnul arbitru a zis ca daca te calca pe picior nu este penalty. Eu zic ca a fost penalty, dar daca asa a decis domnul arbitru.

Nu avem nimic de pierdut. Suntem obligati sa marcam doua goluri. Vom avea un meci foarte greu, dar speram sa ne calificam", a spus Bancu la finalul partidei de la Giurgiu.